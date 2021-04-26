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السعودية.. ضوابط جديدة للصلاة في الحرم المكي والعمرة

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضوابط جديدة للصلاة في الحرم المكي والعمرة
Reuters
مناسك العمرة في مكة المكرمة بالسعودية - أرشيف
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شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، منعت بموجبها الأطفال من أداء الصلاة في الحرم المكي والعمرة.

وأوضحت الوزارة أن "الضوابط تتمثل في إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا)، و(توكلنا)".

وأضافت: "اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)".

وشددت الوزارة على "عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال".

المصدر: "عكاظ"

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