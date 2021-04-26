العراق يؤكد وجوب انسحاب القوات المقاتلة في التحالف الدولي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، وجوب انسحاب القوات المقاتلة في التحالف الدولي ضمن جدول زمني متفق عليه.

وقال الأعرجي خلال استقباله السفير الكندي في بغداد، أولريك شانون، إن "كندا عضو في التحالف الدولي، وهي معنية بانسحاب القوات المقاتلة في التحالف وفق جدول زمني متفق عليه".

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وبحث الجانبان خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما.

وناقش اللقاء كذلك، أوضاع مدينة سنجار في محافظة نينوى، وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة في إعادة إعمارها، كما بحثا أيضا، الأوضاع في مخيم الهول الحدودي مع سوريا.

المصدر: RT