 
مباشر

مصر تدرج كبار قيادة "الإخوان" على القائمة الرسمية للإرهابيين (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تدرج كبار قيادة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9ul

أدرجت الحكومة المصرية 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات، حيث أدرجت كبار قادة "الإخوان" على القائمة الرسمية.

مصر تدرج كبار قيادة
إقرأ المزيد
مصر.. إضافة 103 عناصر من جماعة
مصر.. إضافة 103 عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" إلى لائحة الإرهابيين

وقررت محكمة جنايات القاهرة والجهات المختصة إدراج أحكام إرهابيين في قضية "اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، وتضمن 35 شخصا في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة.  

وقررت أيضا إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصا في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم.  

وجاء ضمن المدرجين على القائمة الرسمية للإرهابيين خيرت الشاطر ومحمد بديع. 

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا