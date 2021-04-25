الشرطة الإسرائيلية تزيل الحواجز من ساحة باب العامود بالقدس - فيديو

أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية بإزالة الحواجز في ساحة باب العامود التي كانت السبب وراء الأحداث التي تشهدها القدس خلال الأيام الماضية.

وأشارت مراسلتنا في القدس إلى أنه تم فتح درجات باب العامود وإزالة الحواجز الحديدية، فيما رفع الشبان الفلسطينيون بالمنطقة أصواتهم بالهتاف للأقصى والقدس "هي هي هي القدس عربية".

وتصاعدت التوترات بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة بين يهود وفلسطينيين في القدس الشرقية، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية مساء الجمعة عند خروج المصلين من حرم المسجد الأقصى.

وسجلت مواجهات مماثلة في مناطق أخرى من القدس الشرقية وفي معبر قلنديا الرابط بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وفي بيت لحم، وأجرت الشرطة الإسرائيلية عدة عمليات توقيف.

وبدأت الصدامات مساء الخميس بعد تظاهرة ليهود متشددين هتفوا خلالها "الموت للعرب" أمام باب العامود، أحد مداخل القدس الشرقية، وسار الفلسطينيون ردا عليها بتظاهرة احتجاجية في القدس الشرقية حصلت خلالها المواجهات مع الشرطة.

وحاولت الشرطة منع الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة نحو 100 منهم ونحو 20 عنصر أمن.

المصدر: RT