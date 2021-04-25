الخصاونة: دون الحظر لارتفعت الاصابات 250%

أطلع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب لمتابعة توصيات المجلس المتعلقة بجائحة كورونا، على آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.

وأكد الخصاونة على أن "الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو الفتح الكامل والشامل لجميع القطاعات اعتبارا من الأول من يوليو عام 2021".

وأشار، إلى أن "الحكومة لديها خطة متدرجة للإعلان عن اجراءاتها وصولا إلى صيف آمن بداية يوليو المقبل تتضمن الإعلان خلال 48 ساعة المقبلة عن قرارها المتضمن اجراءات تخفيفية خلال شهر رمضان المبارك وحتى تاريخ 15 أيار مع مراعاة الوضع الوبائي".

وشدد على أن "تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة سيكون لها الدور الأكبر والحاسم في الوصول الى الفتح الشامل للقطاعات"، لافتا إلى "التعاقد على 10 ملايين جرعة من اللقاحات، والتي ستمكن من تطعيم نحو 150 ألف شخص يوميا بدءا من 8 أيار المقبل".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "نسبة الفحوصات الإيجابية ما زالت مرتفعة وتتراوح حاليا بحدود 10.4% وهي لا تسمح حاليا بفتح القطاعات"، مؤكدا أن "أرقام وزارة الصحة تشير إلى أن عدد الاصابات كان سيرتفع بنسبة تصل إلى 250% من الأعداد التي تم تسجيلها بدون اجراءات الحظر والاغلاقات".

وأكد الخصاونة، أن القرارات التي تتخذها الحكومة تأتي سندا لاعتبارات علمية وصحية وبعد الاستئناس برأي لجنة الأوبئة ومركز إدارة الأزمات.

المصدر: "خبرني"