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وزير الصحة الكويتي يعلن تطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الكويتي يعلن تطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا
Reuters SM/RR
الطواقم الصحية في الكويت - أرشيف
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أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد أتمت تطعيم مليون شخص ضد فيروس كورونا.

وكتب على "تويتر": "الحمد لله على تطعيم المليون.. بادر ولا تتأخر لتكن في طليعة المليون الثاني من المطعمين".


وأشار إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني.

وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ 265404 حالات، و1511 وفاة.

المصدر: وكالات

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