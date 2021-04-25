وزير الصحة الكويتي يعلن تطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد أتمت تطعيم مليون شخص ضد فيروس كورونا.

وكتب على "تويتر": "الحمد لله على تطعيم المليون.. بادر ولا تتأخر لتكن في طليعة المليون الثاني من المطعمين".

الحمد لله على تطعيم المليون.

بادر ولا تتأخر لتكن في طليعة المليون الثاني من المطعمين — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 25, 2021



وأشار إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني.

وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ 265404 حالات، و1511 وفاة.

المصدر: وكالات