رئيس الصومال السابق يعلن عن تعرض مقره لهجوم من قبل عسكريين ويحمل خليفته المسؤولية

على خلفية توترات أمنية متزايدة في مقديشو، أعلن الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود أن مقره تعرض لهجوم على يد عسكريين موالين للرئيس الحالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو.

وكتب الرئيس السابق الذي كان يقود البلاد خلال فترة بين 2012 و2017 على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "من المؤسف جدا أن الجيش بقيادة رئيسنا السابق هاجم مقر إقامتي. لقد حذرت سابقا وأحذر مجددا من خطر تسييس الأمن. يتحمل فرماجو المسؤولية عن عواقب ذلك".

Waxa nasiib darro weyn ah in ciidan ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadaan hoygeyga. Waxaan horay ugu digay kuna celinayaa khattarta ay leedahay siyaasadeynta ammaanka. Mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalata arrinkan waxaa qaadaya Farmaajo — Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) April 25, 2021

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات في مقديشو بين قوات أمنية موالية للرئيس محمد عبد الله محمد وأخرى معارضة لقرار تمديد ولايته الرئاسية.

وأفاد موقع Garowe المحلي بأن القوات المتمردة التي وصلت مقديشو من قواعدها في محافظة شبيلي الوسطى جنوب شرقي البلاد متمسكة بحماية الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود اللذين يعدان شخصيتين رئيسيتين في المعارضة حاليا.

المصدر: RT + Garowe