وزارة الزراعة السورية: الجراد فوق دمشق عابر

أعلنت وزارة الزراعة السورية أنها عالجت مجموعات من الجراد كانت وصلت إلى عدة محافظات، وأن ما وصل إلى العاصمة كانت مجموعات صغيرة وليس لها تأثير.

وقال معاون مدير الوقاية في وزارة الزراعة السورية خازم الزيلع، إن مرور مجموعات من الجراد الصحراوي فوق دمشق "محدود جدا وقد لا يسجل أي تأثير له، وهو غالبا مجرد مرور".

ونقل المكتب الصحفي في الوزارة عن مدير الوقاية في الوزارة إياد محمد، أن الوزارة عالجت الجراد في عدد من المحافظات، وأشار إلى أن مجموعات دخلت من الأردن ووصلت إلى دمشق، لتنتشر في مساحات خضراء فيها، وبينها ساحة العباسيين.

وبعد جولة له إلى البوكمال الأسبوع الماضي للاطلاع الميداني على واقع "أسراب الجراد" توجه وزير الزراعة السوري حسان قطنا صباح اليوم إلى درعا بعد معلومات عن انتشار الجراد غي منطقة الصنمين والأراضي المحيطة بها في خبب والبصير.

ونقلت صفحة الوزارة عن الفلاحين هناك أنهم لم يشاهدوا "أي أسراب أو مجموعات من الجراد في المنطقة".

من جولة وزير الزراعة اليوم

وقالت الوزارة إن فرق الرصد والتحري التابعة لمديرية الزراعة بدرعا في "جهوزية كاملة مع كافة التجهيزات للتدخل والمكافحة في حال ظهور الجراد في المحافظة".

وبخصوص انتشار الآفة في محافظة ريف دمشق أشارت الوزارة إلى أن فرق مكافحة الجراد هناك كافحت نحو 400 دونم مساء أمس في منطقة الضمير - عوجان، بعد ورود معلومات عن وجود مجموعات من الجراد الصحراوي في المنطقة.

المصدر: RT