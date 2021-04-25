وزير الإعلام المصري يقدم استقالته

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد أن أسامة هيكل قرر ترك منصب وزير الدولة للإعلام.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، في تصريح منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن هيكل تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وأشار المتحدث إلى أن استقالة الوزير تأتي "نظرا لظروف خاصة"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة... Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Sunday, April 25, 2021

المصدر: RT