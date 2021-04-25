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مصر تعلن حظر التجول بمناطق شمالي سيناء

أخبار العالم العربي

مصر تعلن حظر التجول بمناطق شمالي سيناء
Reuters
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فرض حظر التجوال في عدد من المناطق بشمال سيناء.

وبحسب القرار الذي نشرته رئاسة الحكومة في الجريدة الرسمية، يشمل الحظر "المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية".

وأشار القرار إلى أن "حظر التجوال يبدأ من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر".

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم اليوم الأحد.

المصدر: بوابة الأهرام

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