السيسي: الأمن في مصر لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر"، نافيا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.

وقال السيسي في حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية إن "النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون نقدا بناء وليس تحريضا".

وشدد على أن "الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة ويشكل الشباب أكثر من 60% منه".

وأضاف: "نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول".

وتابع: "الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا".

وقال موجها حديثه للصحفية التي تجري معه الحوار: "لقد قطعت بلادك شوطا طويلا وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم.. مصر بعيدة عن ذلك".

وتابع: "ما لا يقل عن مليون شاب وشابة في مصر يدخلون سوق العمل كل عام، فمن أين تأتي هذه الوظائف؟.. لا يمكن خلق تلك الوظائف إلا إذا استقر الوضع الأمني، وإلا سننتشر الفوضى كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة".

المصدر: RT