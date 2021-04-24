مصادر تروي لـRT حقيقة ما جرى لناقلة النفط في سوريا (فيديو)

ناقلة النفط قبالة بانياس السورية لم تتعرض لأي استهداف والحريق الذي نشب فيها كان بسبب الإهمال والقيام بعمليات لحام دون مراعاة عوامل الأمان حسب ما أكدت مصادر متقاطعة لـRT.

أكد مصدر مطلع في مدينة بانياس أن عددا من العمال أصيبوا بجروح وبعضهم في حالة خطر، وأشار إلى احتمال وفاة اثنين من العمال متأثرين بحروق بالغة.

وأكد المصدر لـRT أن الحادث وقع أثناء عمليات "لحام أنابيب داخل السفينة، دون مراعاة عوامل السلامة".

معلومات مشابهة نقلتها وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن مصدر عسكري سوري في ميناء بانياس، وأكد المصدر للوكالة وفاة أحد العمال.

وقال المصدر إن الناقلة المملوكة لسوريين، تعرضت لحادث حريق "بسبب الإهمال وانعدام إجراءات السلامة أثناء عملية لحام خلال تفريغ السفينة".

ونفى المصدر أن يكون أي عمل عسكري قد وقع ضد الناقلة، وأضاف أنه "بعد الانتهاء من فحص العوامل الفنية، سيتم تصحيح الخبر الذي سبق نشره من قبل الجهات الرسمية".

المصدر: RT + وكالة نور نيوز