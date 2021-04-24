مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي في الهند

أعلن مسؤول في الحكومة الهندية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار جليدي في ولاية أوتاراخاند الهندية يوم الجمعة.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع للصحفيين بأنه "تم انتشال 8 جثث، وعمليات البحث والإنقاذ جارية"، وأن 6 بين من تم إنقاذهم في حالة حرجة.

وأضاف أن الطرق انقطعت في أربعة أو خمسة مواقع بسبب انهيارات أرضية متعددة بعد الانهيار الجليدي في منطقة تشامولي في ولاية أوتاراخاند بالقرب من الحدود مع الصين مساء الجمعة وأن الجيش الهندي أنقذ 384 شخصا.

المصدر: "رويترز"