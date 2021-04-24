 
مباشر

سيدة ثالثة تتقدم .. عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس سوريا يرتفع إلى 17

أخبار العالم العربي

سيدة ثالثة تتقدم .. عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس سوريا يرتفع إلى 17
(مجلس الشعب السوري)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9a0

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ أسماء 3 من المتقدمين الجدد بطلبات ترشح إلى منصب الرئيس، بينهم سيدة، ليرتفع عدد المتقدمين إلى 17.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد طالبي الترشح لمنصب رئيس سوريا إلى 14
ارتفاع عدد طالبي الترشح لمنصب رئيس سوريا إلى 14

وأعلن صباغ في جلسة اليوم أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم دعد بنت مبارك قنوع طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون بذلك ثالث امرأة تتقدم بطلب ترشح، بعد فاتن نهار، وناهد الدباغ.

كما أعلن صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية طلبي ترشح آخرين قدمهما كل من: أحمد هيثم أحمد المكاري، ومحمد كاميران محمد جميل ميرخان.

يذكر أن باب التقدم بطلبات ترشح يغلق يوم 29 من الشهر الجاري، ولا يعد مرشحا للانتخابات إلا المتقدمين الذين يحصلون على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب، حسب دستور البلاد الذي أقر عام 2012.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا