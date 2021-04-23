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السودان يلوح بمقاضاة إثيوبيا إن استمرت في ملء سد النهضة

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السودان يلوح بمقاضاة إثيوبيا إن استمرت في ملء سد النهضة
Reuters
السودان يلوح بمقاضاة إثيوبيا إن واصلت ملء "سد النهضة" دون اتفاق
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لوّح السودان بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر.

وأشار وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

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وقال في تغريدة على "تويتر" إن "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".

وكانت أديس أبابا قد أعلنت في يوليو أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير".

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وحذر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية".

وأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".

وتعتبر مصر والسودان دولتا مصب النيل، أن السد يمثل تهديدا لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.

وتؤكد أديس أبابا أن السد حيوي للاستجابة لاحتياجات الطاقة لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

المصدر: أ ف ب

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