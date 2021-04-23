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مصر.. حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

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مصر.. حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية
Reuters
مصر.. حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية
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أمرت نيابة المطرية بحبس 3 متهمين باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال المتهمون أمام رئيس النيابة المستشار عمرو عبد العال إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات ولم يكونوا فى وعيهم، فقرروا اختطافها واغتصابها داخل إحدى الشقق.

وأضاف المتهمون: "إحنا قلنا دي بنت معاقة ومش هتعرف مين إلي اغتصبها".

ونجح رجال المباحث في العثور على الفتاة، وبمناقشتها تبين أنه تم اغتصابها.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية

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