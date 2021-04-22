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بالفيديو .. الجراد يغزو عرسال اللبنانية

أخبار العالم العربي

بالفيديو .. الجراد يغزو عرسال اللبنانية
Reuters
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شهدت بلدة عرسال في محافظة البقاع اللبنانية وصول أسراب كبيرة من الجراد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسراب كبيرة من الجراد تهاجم مساحات زراعية شاسعة في عرسال.

وطالب عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري وزارة الزراعة اللبنانية بالتحرك السريع للتصدي للجراد الذي وصل إلى عرسال.

كما نبه الحجيري من خطورة الجراد على محاصيل المزارعين في البلدة، داعيا الجهات المختصة إلى "مكافحة خطر هذه الآفة قبل انتقالها إلى القرى المجاورة وانتشارها في البلاد".

المصدر: "إم تي في" + مواقع لبنانية

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