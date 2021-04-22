"كتائب حزب الله": لسنا طرفا بالمفاوضات السعودية في العراق

أكد المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري، أن حركته ليست طرفا بالمفاوضات التي تجريها الرياض في بغداد، في إشارة لمفاوضاتها مع طهران.

وكتب على حسابه في "تويتر": "الحشد الشعبي لن يحل، وإذا ما حدث هذا (على فرض المحال) فإن المقاومة الإسلامية ستستوعب مجاهدي الحشد وبصنوفهم وتخصصاتهم كافة".

وأضاف: "لن نسلم سلاحنا إلا بيد الإمام الحجة (الإمام المهدي الإمام الثاني عشر لدى الشيعة)، فلتقر عينكم أيها المجاهدون، وليمت بغيظه التحالف الصهيوأمريكي السعودي".

وتابع: "ليعلم الجميع أننا لسنا طرفا في أي مفاوضات يجريها كيان السعودية في العراق".

وفي وقت سابق كشفت RT تفاصيل اجتماع سري عقد بداية الشهر الحالي بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العاصمة العراقية بغداد.

القيادي في الحشد الشعبي والمسؤول الأمني لكتائب حزب الله (إحدى تشكيلات الحشد) أبو علي العسكري:

الحشد الشعبي لن يُحل ولن نسلم سلاحنا إلا للمهدي.



يعني الفوضى باقية إلى يوم القيامة. pic.twitter.com/o9tRRv8sKp — عمر الجنابي (@omartvsd) April 22, 2021

المصدر: RT