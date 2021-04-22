 
مباشر

"كتائب حزب الله": لسنا طرفا بالمفاوضات السعودية في العراق

أخبار العالم العربي

Reuters
كتائب حزب الله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8vq

أكد المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري، أن حركته ليست طرفا بالمفاوضات التي تجريها الرياض في بغداد، في إشارة لمفاوضاتها مع طهران.

وكتب على حسابه في "تويتر": "الحشد الشعبي لن يحل، وإذا ما حدث هذا (على فرض المحال) فإن المقاومة الإسلامية ستستوعب مجاهدي الحشد وبصنوفهم وتخصصاتهم كافة".

وأضاف: "لن نسلم سلاحنا إلا بيد الإمام الحجة (الإمام المهدي الإمام الثاني عشر لدى الشيعة)، فلتقر عينكم أيها المجاهدون، وليمت بغيظه التحالف الصهيوأمريكي السعودي".

وتابع: "ليعلم الجميع أننا لسنا طرفا في أي مفاوضات يجريها كيان السعودية في العراق".

وفي وقت سابق كشفت RT تفاصيل اجتماع سري عقد بداية الشهر الحالي بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا