داخلية غزة: مستعدون لإجراءات جديدة لمواجهة كورونا وسنعاقب المخالفين

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أن الأجهزة الشرطية، على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال: "عند الساعة 6 مساء اليوم الخميس، سيبدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة".

وأضاف: "وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل، حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية".

وتابع: "صلاة العشاء والتراويح اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع ستكون في المنازل، وستمنع حركة المركبات يوما الجمعة والسبت، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب".

وأوضح البزم، أنه "بعد أسبوع سنتمكن من وضع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وشدد على أن "مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جدا".

ولفت إلى أن السلطات الحكومية "تجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل" من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة، تجنبا لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".

ودعا البزم أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.

من جهته، وجه وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية، بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرارات.

المصدر: RT