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مصر.. الأمن يستعد لإعدام 3 مواطنين من سيناء

أخبار العالم العربي

مصر.. الأمن يستعد لإعدام 3 مواطنين من سيناء
Reuters
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أحالت محكمة جنايات المنصورة في مصر، 3 متهمين بخطف وقتل الطفلة أروي عبد النبي حمدي (5 سنوات)، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.

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وقام المتهمون بخطف الطفلة من محافظة الشرقية لطلب فدية، ووضعوها داخل الحقيبة الخلفية لسيارة، حتى فارقت الحياة وألقوا بها في مصرف زراعي بناحية ميت غمر في الدقهلية.

وصدر الحكم بإحالة 3 أشخاص إلى المفتي وهم أحمد حسن عبدالحميد أبوالفتوح، 18 سنة، حلاق، ونور الدين أحمد عطيه عرفة، 20 سنة، سائق، ومحمد بكر محمد عبدالسلام، 21 سنة، حلاق، والثلاثة مقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت تحريات المباحث أن الطفلة من محافظة الشرقية، وتدعى أروى عبدالنبي حمدي، 5 سنوات، وتقيم مع والدتها بقرية التل بمحافظة الشرقية، وأنها أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف أحد الأطفال وطلب فدية من أسرته وعندما فشلوا قرروا خطف قريبة الأول ولكن بعد خطفها لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها وصراخها المستمر وخوفا من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى توفيت ثم اصطحبوا الجثة في سيارة وألقوها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية.

المصدر: المصري اليوم

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