جعجع: ما نشهده في لبنان يذكر بما كان يقوم به النازيون

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن ما نشهده في لبنان يذكرنا تماما بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا، مشيرا إلى أن الحل في لبنان يكمن في استقالة الأكثرية النيابية.

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وأضاف جعجع أن "التيار الوطني الحر، بزعامة جبران باسيل، قام بإدخال مفاهيم جديدة إلى قاموس السياسة في لبنان، حيث أصبحت حماية حقوق المسيحيين تتم بمهاجمة وتكسير شركات خاصة في عوكر، ومحاربة الفساد تكون بتجهيل الفاعل في الكهرباء، الاتصالات، الجمارك، على المعابر غير الشرعية وممارسة الزبائنية في الدولة، وتسليط الضوء على تفاصيل صغيرة مقارنة بالجرائم الكبيرة تلك، وبطرق استنسابية غير محقة وخارج كل قانون".

وتابع: "ما نشهده في الآونة الأخيرة في لبنان يذكرنا تماما بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي حيث كانوا يقومون بعمليات إلهاء جانبية، من مهاجمة مؤسسات إلى التعدي على ملكيات خاصة ومهاجمة أشخاص بحجة الفساد، وكل ذلك لمجرد حرف الأنظار عن المشاكل الأساسية الجوهرية الفعلية التي تعاني منها البلاد ولحرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وعن طريقة إدارتهم للأمور."

وختم بالقول: "كل هذه المسرحيات والأساليب الملتوية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة في البلاد، فيما الحل الوحيد هو في أن تستقيل الأكثرية النيابية لإفساح المجال أمام اللبنانيين للتعبير عن رأيهم واختيار أكثرية نيابية جديدة تخرجهم من جهنم التي وضعتم لبنان فيها".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام