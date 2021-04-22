حكومة الأردن: جميع المتهمين في "قضية الفتنة" داخل البلاد

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، أن جميع الموقوفين على ذمة "قضية الفتنة" موجودون في البلاد، مضيفا أن الأمير حمزة تحت رعاية الملك.

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وقال الوزير لبرنامج "كلام جاد" على قناة الحقيقة الدولية مساء الأربعاء، إنه "لا يملك ترف التأويل ولا التحليل ولا الاجتهاد في الحديث عن قضية الفتنة".



وأضاف: "كل ما يكتب في الإعلام الغربي لم يأت بجديد، واستند إلى الإشارات الرسمية التي ذكرتها سابقا، وبعضها كان تحليلات أو تخرصات أو رسائل استفزازية".



وأكد أن التصريحات الرسمية حول القضية تمثلت في ست إشارات، لا يمكن الخروج عنه "وأولها اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ثم حقيقة أن الأمير حمزة غير موقوف، ثم بيان القوات المسلحة الأردنية وبيان الحكومة، والرسالة التي وقع عليها الأمير حمزة والتي أعلن فيها التزامه بالنهج الهاشمي، والإشارة السادسة هي رسالة جلالة الملك التي قالت إن الفتنة قد وئدت".

المصدر: عمون