الكويت.. توجه لفتح الطيران المباشر مع مصر

أعلن عبدالله الراجحي، مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن الإدارة خاطبت السلطات الصحية للنظر في إمكانية إعادة تشغيل الرحلات التجارية مع مصر.

وقال الراجحي في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "مخاطبة السلطات الصحية جاءت بعد تقدم الناقلات الوطنية بطلب لإعادة خط (الكويت - مصر- الكويت) برحلات مباشرة بهدف إنعاش حركة الطيران التجاري".

وأشار إلى أن "الكثير من الطلبة الكويتيين في مصر يرغبون في العودة المباشرة إلى البلاد دون المرور بمحطات الترانزيت".

وأضاف أن "الطلب يتضمن التزام الاشتراطات الصحية لجميع المواطنين القادمين إلى البلاد".

ولفت إلى أن "إعادة خط التشغيل التجاري مع مصر لا تعني عودة المقيمين إلى البلاد، بل إن تعاميم الطيران المدني لا تزال سارية وتنص على دخول الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والمرافقين لهم من العمالة المنزلية".

وردا على سؤال حول ما إذا تقدمت شركات الطيران المصرية بطلب إعادة فتح الرحلات التجارية مع الكويت، أكد الراجحي أنه "في حال صدور موافقة السلطات الصحية أو مجلس الوزراء على إعادة تشغيل شركة الخطوط الكويتية خط (كويت- مصر- كويت) لنقل مواطنينا الدارسين هناك، بلا شك سيتم السماح للجانب المصري بإعادة التشغيل لنقل الراغبين من المقيمين في البلاد بالسفر إلى وطنهم".

المصدر: "القبس"