مصر تطلق مبادرة لإطلاق أول قمر صناعي عراقي

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق، بمبادرة من الحكومة المصرية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، للوكالة الرسمية، إن "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص ب‍العراق وتم الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، مبينا أنه "تم الاتفاق مع شركة إيرباص الفرنسية على تنفيذه".

وأوضح، أن "هذا القمر مهم جداً للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات".

وأفاد المشهداني، بأنه "قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية"، مؤكداً "الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص".

المصدر: السومرية نيوز