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العراق يتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

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العراق يتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لتتجاوز المليون إصابة، منذ ظهور المرض في البلاد.

وسجلت الوزارة اليوم، 8696 إصابة جديدة، كما سجلت 38 وفاة و6382 حالة شفاء.

ومع تسجيل إصابات اليوم، تجاوز العراق حاجز المليون بـ1845 إصابة، بينما بلغت الوفيات 15098 وفاة.

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ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، يليه الأردن في المركز الثاني، بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة.

المصدر: RT

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