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سوريا .. ثلاثة متقدمين جدد لانتخابات الرئاسة ليرتفع العدد إلى 6

أخبار العالم العربي

سوريا .. ثلاثة متقدمين جدد لانتخابات الرئاسة ليرتفع العدد إلى 6
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أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ ،أسماء ثلاثة من الراغبين بالترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد، ليرتفع عدد من تقدموا بطلبات ترشح إلى 6 أشخاص.

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وإلى جانب الإعلان عن الطلب الذي تقدم به الرئيس الحالي بشار الأسد، أعلن صباغ أن اثنين آخرين تقدما بطلبات للترشح.

وقال صباغ إن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم كل من: محمد نديم شعبان، ومحمد موفق صوان، طلبي ترشح.

وتحيل المحكمة إلى المجلس طلبات الرافبين في الترشح لاستكمال طلب الترشح الذي لا يكتمل إلا بتأييد 35 عضوا في مجلس الشعب للمرشح.

ومع الطلب الذي تقدم به الأسد، يرتفع عدد طلبات الترشح حتى الآن إلى ستة، إذ أعلن المجلس في اليومين السابقين عن ثلاثة من المرشحين، بينهم المحامية فاتن نهار وهي أول سيدة تتقدم للترشح إلى منصب كهذا في سوريا.

المصدر: RT

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