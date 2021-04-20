"أنصار الله" في اليمن يعلنون عودة عضو في مجلس النواب موال للتحالف العربي إلى صنعاء

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن عودة برلماني مؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي، إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الحركة بأن "المركز الوطني للعائدين (كيان أنشأته الحركة لاستقبال المنشقين من الحكومة اليمنية وقواتها) استقبل اليوم في صنعاء 20 من المغرر بهم بينهم عضو مجلس النواب حميد الجبرتي وقائد الكتيبة الأولى لما يسمى باللواء السادس حراس جمهورية المقدم هيثم ابراهيم عريك"​​​.

وأضافت أن "الواصلين عادوا إلى صف الوطن من عدد من مناطق ومعسكرات المرتزقة (في إشارة إلى قوات الحكومة المعترف بها دوليا) في المناطق الحدودية والساحل الغربي".

وأشارت إلى أن "العائدين دعوا بقية المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة بأمن وسلام إلى الصف الوطني والعمل مع زملائهم في الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الحركة والقوات الموالية لها) للمشاركة في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد المحتلين".

المصدر: "سبوتنيك"