الرباط تكشف موعد الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل

قال عبد الرحيم بيوض، مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، إنه سيتم العمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، بعد شهر رمضان.

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وجاء تصريح بيوض عقب لقاء مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، يوم الثلاثاء، حيث ناقشا اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الاتفاق الموقع مع إسرائيل "أسعد الشعب المغربي الذي يحب إسرائيل"، مشيرا إلى أن "التقاليد اليهودية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية".

من جهته، شدد الوزير الإسرائيلي على أهمية الاتفاق بين البلدين، لافتا إلى أنه "يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق أجواء جديدة تماما في الشرق الأوسط".

وأوضح أن وزارة التعاون الإقليمي "ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كلا البلدين"، مضيفا أن "جميع مواطني إسرائيل دون استثناء سعداء ومتحمسون للعلاقات التي تقام بين البلدين".

المصدر: "هسبريس"