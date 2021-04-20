نائب تونسي يتهم الرئيس بـ"الخيانة"! (فيديو)

اتهم النائب التونسي، راشد الخياري، رئيس البلاد، قيس سعيد، بـ"الخيانة"، لافتا إلى أنه سينشر مقاطع فيديو ومقاطع صوتية تثبت تواصل الرئيس سعيد مع مسؤول أمني أمريكي في فرنسا.

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كما زعم راشد الخياري خلال بث مباشر على صفحته في "فيسبوك"، أن لديه وثائق تثبت تلقي قيس سعيد أموالا بقيمة نحو 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس، في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن طريق مدير حملته الانتخابية، فوزي دعاس، مشيرا إلى أن لديه "وثائق تثبت ذلك''.

وأضاف: "هناك شريط صوت وصورة لقيس سعيد وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية، ولدينا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا".

وتابع: "أتحدى نوفل سعيد، شقيق الرئيس، أن يكذبني حول تلقيه مكالمة من أمريكا تبشره أن شقيقه قيس سعيد هو رئيس تونس، وذلك قبل الانتخابات''، داعيا الرئيس إلى التخلي عن الحصانة والتوجه للقضاء لحسم الملف، والنيابة العمومية للتعهد بالقضية وهيئة الانتخابات لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما اتهم النائب راشد الخياري، في تسجيل صوتي نشره على صفحته في "فيسبوك"، ابن رئيس الدولة بالإشراف على شبكات مدونين لتشويه خصوم والده.

في الجهة المقابلة، أكد فوزي الدعاس، مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه قرر مقاضاة راشد الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها له، داعيا إياه إلى عدم التمسك بالحصانة البرلمانية.

نتحداك تتخلى عن حصانتك المتخبي ورائها و تقابلني في المحكمة بداية من الغد ستبدأ اجراءات الشكاية و مانيش مسلم في حتى واحد... Posted by Faouzi Daas on Monday, April 19, 2021

المصدر: RT