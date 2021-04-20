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التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في السعودية

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التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في السعودية
Reuters
المتحدث باسم التحالف تركي المالكي
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قالت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي في اليمن اعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط في المملكة.

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وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة داخل الأجواء اليمنية، موضحا أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد في بيان له على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

المصدر: رويترز

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