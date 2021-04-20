طهران ترحب بالوساطة العراقية بينها والرياض

صرّح السفير الإيراني لدى بغداد، ايرج مسجدي، بأن بلاده ترحب بالوساطة العراقية بين طهران والرياض، "لتقريب وجهات النظر بين إيران والعالم العربي من أجل تخفيف حدة التوتر بالمنطقة".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عن السفير الإيراني قوله في معرض تعليقه على أنباء الوساطة العراقية بين طهران والرياض، إن بلاده "ترحب بتحرك العراق لتعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة، وتشجعه على لعب هذا الدور وبذل هذه المساعي".

وقال مسجدي في مقابلة مع الوكالة الإيرانية الرسمية: "مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار مع البلدان التي نختلف معها، أو تلك التي انقطعت علاقاتنا معها، سواء داخل إيران، أو على الأراضي العراقية، أو في أي بلد آخر".

ورأى الدبلوماسي الإيراني أن الظروف تبدو حاليا مؤاتية "لحل المشاكل بين ايران وبعض بلدان المنطقة".

المصدر: RT