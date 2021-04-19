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الصحة المصرية تحذر من "وقوع كارثة" بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تحذر من
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
تفشي فيروس كورونا في مصر
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حذرت وزارة الصحة المصرية من وقوع كارثة فيما يخص أزمة جائحة كورونا، في حال استمرار الإجراءات الاحترازية على ما هي عليه في البلاد.

وقالت نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة المصرية في تصريح متلفز: "في حال استمرينا بالوضع الحالي ستحدث كارثة فيما يخص أزمة جائحة كورونا".

وأضافت: "لابد من اتخاذ إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا"، مشيرة إلى أن "هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا مع بداية شهر رمضان".

ولفتت إلى أن "وزيرة الصحة (هالة زايد) وجهت بزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مصابي كورونا".

وأكدت أن "هناك تفاوت في أعداد المصابين بكورونا على مستوى المحافظات".

المصدر: "صدى البلد"

 

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