رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يهنئ الرئيس الفلسطيني

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التهاني من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن هنية "تمنى لسيادة الرئيس موفور الصحة والعافية، وأن يجعل الله عز وجل، رمضان شهر خير ويمن وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وقد تعززت وحدتهما وتحققت تطلعات وأماني شعبنا في الحرية والاستقلال".

وكان هنية أجرى في فبراير المنصرم اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس، أكد فيه على "الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".

المصدر: "وفا" + RT