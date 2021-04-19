مونت كارلو: وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثرا بفيروس كورونا

أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية بوفاة الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو، متأثرا بفيروس كورونا.

ونعى سياسيون وكتاب سوريون، اليوم الاثنين، الراحل ميشيل كيلو، الذي كان قد أصيب منذ أسبوعين بفيروس كورونا.

واستدعى في الأيام الماضية نقله إلى إحدى مشافي العاصمة باريس، حيث يقيم هناك منذ سنوات.

رحل ميشيل كيلو.. وما بقا فيه شي ينقال بعد كل هالوجع.. — Suhair Atassi (@suhairatassi) April 19, 2021

ويعتبر ميشيل كيلو من أبرز السياسيين والمعارضين السوريين.

وهو من مواليد مدينة اللاذقية عام 1940.

وكان كيلو عضوا بارزا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قبل أن يغادره عام 2016.

المصدر: وكالات