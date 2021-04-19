 
مباشر
عاجل
ألمانيا: نرى تقدما وإرادة للمضي قدما في المباحثات النووية مع إيران

مونت كارلو: وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثرا بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مونت كارلو: وفاة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو متأثرا بفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q805

أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية بوفاة الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو، متأثرا بفيروس كورونا.

ونعى سياسيون وكتاب سوريون، اليوم الاثنين، الراحل ميشيل كيلو، الذي كان قد أصيب منذ أسبوعين بفيروس كورونا.

واستدعى في الأيام الماضية نقله إلى إحدى مشافي العاصمة باريس، حيث يقيم هناك منذ سنوات.

ويعتبر ميشيل كيلو من أبرز السياسيين والمعارضين السوريين.

وهو من مواليد مدينة اللاذقية عام 1940.

وكان كيلو عضوا بارزا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قبل أن يغادره عام 2016.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا