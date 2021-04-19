الأمير تميم يعزي السيسي في حادث قطار طوخ

أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين، جراء حادث انقلاب قطار في منطقة طوخ بشمال مصر، أمس الأحد.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الأمير تميم بعث إلى السيسي برقية تعزية في ضحايا حادث قطار الركاب الذي حصل في محافظة القليوبية، متمنيا إلى المصابين الشفاء العاجل.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 18, 2021

المصدر: قنا