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الأمير تميم يعزي السيسي في حادث قطار طوخ

أخبار العالم العربي

الأمير تميم يعزي السيسي في حادث قطار طوخ
Reuters Ibraheem Al Omari
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أعرب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين، جراء حادث انقلاب قطار في منطقة طوخ بشمال مصر، أمس الأحد.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الأمير تميم بعث إلى السيسي برقية تعزية في ضحايا حادث قطار الركاب الذي حصل في محافظة القليوبية، متمنيا إلى المصابين الشفاء العاجل.

المصدر: قنا

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