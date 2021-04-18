الإرياني يتهم الحوثيين بـ"تجنيد آلاف الأطفال"

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، جماعة "أنصار الله" الحوثية، "بتجنيد آلاف الأطفال في مناطق سيطرتها للقتال في صفوفها"، منتقدا موقف المجتمع الدولي إزاء ذلك.

وأضاف الإرياني في تغريدة عبر "تويتر": "تشير التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة إلى قيام الحوثيين بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابهم على الدولة، اقتادوهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتهم، وزجوا بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير ومصابين بإعاقات دائمة".

١-ما تقوم به مليشيا الارهاب الحوثية المدعومة من ايران من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بعمر الزهور بالأفكار الارهابية المتطرفة المستوردة من ايران، وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، هي جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر pic.twitter.com/DlPEso8R9g — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 18, 2021

وحذر الوزير الإرياني من "مضاعفة الحوثيين وتيرة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعد تصعيدهم الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، وما تعرضوا له من خسائر قاسية وقرب نفاد مخزونهم البشري بعد زجهم بالآلاف من عناصرهم في هجمات انتحارية"، حسب قوله.

ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، بـ"الضغط على الحوثيين لوقف عمليات تجنيد الأطفال واتخاذ مواقف مسئولة إزاء جرائم الإبادة التي يرتكبها الحوثيون بحق الطفولة في اليمن".

المصدر: RT