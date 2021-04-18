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لبنان.. حريق كبير في محل للأحذية والجلود (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. حريق كبير في محل للأحذية والجلود (فيديو)
HANNAH MCKAY
العلم اللبناني
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اندلع اليوم الأحد، حريق كبير في مبنى في شارع مار الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحضرت سيارات الإطفاء، وعملت على إخماد الحريق الذي غطى دخانه الأسود سماء المنطقة.

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وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في محل للأحذية والجلود.

من جهته، قال صاحب المحل: "قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، اتصل بي جاري وأخبرني أن دخانا يتصاعد من المحل، وحضرت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي أتي على المحل بأكمله".

وأضاف: "لا نعرف سبب الحريق بانتظار الخبير، وقد فتح محضر تحقيق بالحادث، ولم أرَ أحداً دخل إلى المحل، ولا يوجد شباك حتى لافتعال حريق".

المصدر: "النهار"

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