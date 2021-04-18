رئيس إقليم كردستان العراق: المسألة الكردية في سوريا يجب أن تحل ضمن الإطار السوري

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن المسألة الكردية في سوريا يجب أن تحل ضمن الإطار السوري.

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وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإن بارزاني استقبل ديفيد براونشتاين نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، واجتمعا بحضور القنصل العام الأمريكي في كردستان العراق.

وبحث الاجتماع، وفقا للبيان، الأوضاع في سوريا بصورة عامة ومهمة الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد "داعش"، وتواجد القوات الدولية، والأوضاع في شمال وشرق سوريا، مع أهمية الاستقرار، والحوار بين الأطراف الكردية والمسألة الكردية في هذا البلد.

وقال بارزاني إن "الحل للوضع المعقد في سوريا لن يأتي في يوم وليلة وإن السبل العسكرية لا تؤدي إلى الحل، بل يجب حل المشكلة السورية من خلال الطرق السياسية والحوار".

وأضاف أن "المسألة الكردية في سوريا، يجب معالجتها ضمن الإطار السوري".

المصدر: RT