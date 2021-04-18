القوات الجوية المغربية تطلب من تركيا طائرات مسيرة حديثة

تقدمت القوات الجوية المغربية بطلب للحصول على 12 طائرة "Bayraktar TB2" التركية والتي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات المسيرة تطورا، وفقا لموقع "Manadefense" المتخصص بالصفقات العسكرية.

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وأفاد موقع "هسبريس" بأن "توجه المغرب بات أكثر صوب الطائرات القتالية بدون طيار، حيث تتوفر القوات المسلحة الملكية على أسطول من هذه الطائرات الهجومية.

وقال: "تتمتع طائرات "Bayraktar" التركية بمجموعة من الخصائص الفنية والقتالية، أهمها قدرتها على تمديد الذخيرة، كما أنها توجد في منطقة رمادية بين قدرات أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، مما يدفع إلى استخدام أنظمة متوسطة المدى أثقل وأقل مرونة وأكثر تكلفة في الاستخدام".

المصدر: "هسبريس"