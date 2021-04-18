مصر.. قوات حرس الحدود تضبط 125 ألف طلقة وتدمر 5 أنفاق خلال شهر

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية خلال الشهر الماضي من تحقيق العديد من النجاحات، وتنفيذ المهام لتأمين حدود الدولة، والتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية.

وتم ضبط عدد 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية أنواع، منها الخرطوش، وضغط هواء، وبندقية صيد، و3 هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية، وإكتشاف وتدمير عدد 5 فتحات نفق، فضلا عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية.

وقد نجحت عناصر حرس الحدود في ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، و18 كيلوغراما من الهيروين، و10 كيلوغراما أفيون، و200 كيلوغرام بذور من النباتات المخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و6 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب .

وقد نجحت في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 2750 فردا من جنسيات متعددة، على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وفي سياق متصل، تمكنت عناصر حرس الحدود، بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن إكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، كما تم ضبط 150 طنا من مادة البانجو الجاف، و70 طنا من مادة البانجو المطحون و2 طن من بذور البانجو، و906 كيلوغرامات من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش، وخلايا طاقة شمسية، وسيارة دفع رباعي.

المصدر: RT