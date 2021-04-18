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8 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة خروج قطار عن القضبان في مصر

8 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة خروج قطار عن القضبان في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

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لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات اليوم الأحد نتيجة حادث خروج قطار طوخ عن القضبان.

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وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لأقرب المستشفيات.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء.

المصدر: RT

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