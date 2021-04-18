مجلس الشعب السوري يعقد جلسة استثنائية

يعقد مجلس الشعب السوري جلسة استثنائية من المتوقع أن يدعو فيها رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية.

وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما.

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ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

ولا يرد في جدول أعمال المجلس الذي حصلت RT على نسخة منه، ما يشير إلى الدعوة للانتخابات، إلا أنه من المتوقع كما قال مصدر من المجلس أن يتم بحث ذلك ضمن "ما يستجد من أمور.

RT

المصدر: RT