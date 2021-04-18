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تونس.. 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تونس.. 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9717، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 283976.

الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 16 أفريل 2021 #كوفيد_19 🇹🇳

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Saturday, April 17, 2021

وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، قد حذر من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

وأعرب العلويني عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

المصدر: RT

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