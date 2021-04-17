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هيئة الأمن الفيدرالية الروسية: توقيف شخصين في موسكو كانا يخططان لانقلاب في بيلاروس واغتيال رئيسها

بوتين يهنئ الأسد بذكرى الجلاء

أخبار العالم العربي

بوتين يهنئ الأسد بذكرى الجلاء
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الجلاء.

وقال الرئيس بوتين في برقيته إن روسيا "تدعم باطراد سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا"، مؤكدا عزم بلاده "مواصلة الجهود النشطة من أجل ضمان الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الأراضي السورية"

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وذكرت الرئاسة السورية أن بوتين أعرب عن يقينه بأن استمرار تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة المجالات يلبي مصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح ولجميع السوريين الحياة السلمية والموفقة.

المصدر: RT

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