 
مباشر

مصر تسجل 841 إصابة و42 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 841 إصابة و42 وفاة جديدة بكورونا
Reuters AS/mjb
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7hg

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، مقارنة مع 837 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

إقرأ المزيد
مصر.. تحذير عاجل للمواطنين بعد إعلان دخول مرحلة كورونا الثالثة
مصر.. تحذير عاجل للمواطنين بعد إعلان دخول مرحلة كورونا الثالثة

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة".

وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي أشرف حاتم، أعلن الجمعة دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار في تصريحات لجريدة "الوطن" إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة مشيرَا إلى أن مصر تشهد حاليًا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

المصدر: RT + "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا