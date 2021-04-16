مصر.. مصرع طفل صدمته سيارة أثناء توزيعه عصائر على الصائمين وقت الفطور

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية المصرية، حادث مأساوي بمصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء توزيعه التمر والعصائر على الصائمين في وقت الفطور.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق سمنود وحالة وفاة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعى نورالدين طالب في الصف السادس الابتدائي ويبلغ من العمر 12 سنه ومقيم بمدينة سمنود.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفل أثناء قيامة بتوزيع العصائر والتمر على الصائمين وعبوره طريق مدينة سمنود، صدمته سيارة مسرعة لحظة أذان المغرب، ولفظ أنفاسة في الحال وتم نقل الجثة لمستشفى سمنود العام وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT