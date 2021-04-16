الأردن.. تسجيل 60 وفاة و2732 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 60 حالة وفاة و2732 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 8117 حالة، فيما بلغت الإصابات 681870.

وسجلت الوزارة أيضا 4042 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 625912 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 245 حالة، فيما غادرت 294 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 47,841.

المصدر: "عمون"