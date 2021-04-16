السعودية.. الإصابات بكورونا فوق الـ900 لليوم الرابع

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية لليوم الرابع على التوالي عتبة الـ900 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 964 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 985 إصابة في اليوم السابق)، يعود أكبر عدد منها إلى منطقة الرياض (402 حالتان) ومنطقة مكة المكرمة (215 حالة) والمنطقة الشرقية (157 حالة).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (964) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (918) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (387,020) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/SbAS7adZ3m — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 16, 2021

ولا تزال حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في المملكة عند مستوى الـ10 حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي، فيما تماثل 918 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 403106 إصابات مؤكدة، منها 6801 حالة وفاة و387020 حالة شفاء و9285 حالة نشطة، بما فيها 1034 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT