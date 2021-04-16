 
مباشر

مصري ينقذ نجله من الحرق ويموت مع 19 شخصا

أخبار العالم العربي

مصري ينقذ نجله من الحرق ويموت مع 19 شخصا
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7dz

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قصة الطفل، كيرليس، الناجي الوحيد من حادث أتوبيس أسيوط، الذي راح ضحيته 20 شخصا.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا حادث حافلة أسيوط إلى 20 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا حادث حافلة أسيوط إلى 20 قتيلا

قال الطفل كيرلس الناجي من حادث أتوبيس أسيوط، أنه كان نائما أثناء وقوع الحادث وفوجئ بعد ذلك بأنه ملقى على الأرض والأتوبيس مولع.

وقال أمين تاضروس، زوج عمة الطفل كيرلس، أن الطفل هو ابن سمعان، يعمل والده نجارا، كان يحبه كثيرا، وضحى بحياته لإنقاذه بعد أن قام بإلقائه من نافذة الأتوبيس المحترق، قبل أن يتفحم بكاملة وجميع الركاب بداخله.

وكانت منطقة المعنا بقنا، اتشحت بالسواد، بعد التوصل إلى هوية 6 جثث من أبناء المنطقة، من أسرة واحدة، في حادث تصادم اتوبيس أسيوط، الذي راح ضحيته 20 من أبناء المحافظة.

المصدر: أخبار اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا