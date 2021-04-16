مصري ينقذ نجله من الحرق ويموت مع 19 شخصا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قصة الطفل، كيرليس، الناجي الوحيد من حادث أتوبيس أسيوط، الذي راح ضحيته 20 شخصا.

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قال الطفل كيرلس الناجي من حادث أتوبيس أسيوط، أنه كان نائما أثناء وقوع الحادث وفوجئ بعد ذلك بأنه ملقى على الأرض والأتوبيس مولع.

وقال أمين تاضروس، زوج عمة الطفل كيرلس، أن الطفل هو ابن سمعان، يعمل والده نجارا، كان يحبه كثيرا، وضحى بحياته لإنقاذه بعد أن قام بإلقائه من نافذة الأتوبيس المحترق، قبل أن يتفحم بكاملة وجميع الركاب بداخله.

وكانت منطقة المعنا بقنا، اتشحت بالسواد، بعد التوصل إلى هوية 6 جثث من أبناء المنطقة، من أسرة واحدة، في حادث تصادم اتوبيس أسيوط، الذي راح ضحيته 20 من أبناء المحافظة.

المصدر: أخبار اليوم