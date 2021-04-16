سوريا.. وفاة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال في "غرق سيارة" بريف حلب

توفى 10 أشخاص بينهم 7 أطفال حين تدهورت سيارة كانوا يستقلونها وسقطت في قناة المياه الرئيسية بريف حلب شمال غرب سوريا.

وزارة الداخلية السورية قالت إن الحادث وقع ليلا وفي الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، في قرية رسم الدوالي التابعة لناحية الخفسة في ريف مدينة حلب.

وأوضحت الوزارة أن سيارة جيب حقلية من نوع برادو، تدهورت بسبب السرعة الزائدة، وسقطت في قناة المياه الرئيسية، وكان داخلها مدنيون بينهم نساء وأطفال.

وأضافت الوزارة أن ثلاث نساء وسبعة أطفال توفوا على إثر ذلك.

#تدهور_سيارة في قرية رسم الدوالي بحلب #يودي بحياة ثلاث نساء وسبعة أطفال. بالساعة الواحدة صباحاً من تاريخ 16/ 4/ 2021... تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الجمعة، ١٦ أبريل ٢٠٢١

وأشارت الوزارة إلى أنه تم انتشال المتوفيين وسحب السيارة من القناة وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية الخفسة وفرع الأمن الجنائي بحلب ونظمت ناحية الخفسة الضبط اللازم، وقالت إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: RT